Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына думала, что "это розыгрыш"

Сити Айсия утверждает, что ее попросили брызнуть в лицо Ким Чон Наму, как ей сказали, "детским маслом", в качестве розыгрыша в реалити-шоу. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Посольство Индонезии сообщило, что представители посольства встретились с подозреваемой. По их словам, она рассказала им о подробностях случившегося, а также описала людей, которые якобы попросили ее подшутить над Ким Чон Намом и дали вещество, напоминавшее детское масло.

По ее словам, эти люди были похожи на японцев или корейцев.

Читайте такжеВ Сети появилась видеозапись убийства брата Ким Чен Ына (видео)

При этом представители посольства заявили, что на самой подозреваемой каких-либо видимых следов действия отравляющего вещества нет.

Как сообщал УНИАН, брат северокорейского лидера скончался в аэропорту Куала-Лумпура после того, как ему набросили на голову отравленный платок. В убийстве участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая сзади набросила платок. Подозреваемых с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу.

В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.