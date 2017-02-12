В Греции обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, найденную в Салониках

Как сообщает BBC, теперь ее намерены вывезти из города.

Бомба весила 250 кг, ее обнаружили на глубине около 5 м под землей во время земляных работ на автозаправочной станции на прошлой неделе.

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Это одна из самых крупных бомб времен войны, которые находили в городах Греции, а эвакуация людей для ее обезвреживания стала наиболее значительной в послевоенные времена. Радиус эвакуации составил 2 км.

Принадлежность бомбы специалисты не смогли установить, поскольку она находилась в слишком плохом состоянии. Предполагается, что бомбу сбросили войска Британии и США 17 сентября 1944 года, пытаясь попасть в немецкие железнодорожные коммуникации.

Греция была оккупирована Германией с 1941 года до октября 1944 года.