Британский парламент проголосовал за начало Brexit

Как сообщает Русская служба ВВС, после двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

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Против проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, а также 47 депутатов-лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий.

Как сообщает Reuters, второе чтение законопроекта, в ходе которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля.

Законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось за выход страны из состава ЕС.