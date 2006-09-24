Где можно выиграть 100-литровую бочку кахетинского вина

Международный чемпионат по воздухоплаванию с участием пилотов из семи стран пройдет 4-8 октября в грузинском городе Мцхета, передает Подробности.ua .

Как сообщил президент национальной федерации воздухоплавания Грузии РЕВАЗ УТУРГАУЛИ, в чемпионате примут участие команды из Великобритании, Японии, Чехии, России, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины и Грузии.

По его словам, будут разыгрываться три призовых места, а также специальный приз - 100-литровая бочка кахетинского вина и "Национальный кубок Черного моря". Также в качестве специального приза за выполнение сложного задания на воздушном шаре будет разыграно "Золотое руно".

В рамках церемонии открытия соревнований планируется парад воздушных шаров.