Милиция и ОМОН применили силу для разгона акций оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге минувшим днем. ГУВД назвало оппозиционеров "хулиганами, которые "мешали прохожим и жителям близлежащих домов". Власти не разрешили Марш несогласных и несколько митингов, и попытались заранее блокировать места их проведения. По официальным данным, в Москве были задержаны 90 оппозиционеров, в Санкт-Петербурге – 61. Прокремлевское движение "Россия молодая" провело акцию против "Марша несогласных". Они разбрасывали листовки с крыши прилегающего к Триумфальной площади дома и выкрикивали в мегафон антиамериканские лозунги.

Эхо Москвы