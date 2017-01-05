После инаугурации Трамп потребует реформирования ООН
Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен требовать реформирования Организации Объединенных Наций.
Об этом заявил спикер Трампа Шон Спайсер, сообщает Радио Свобода.
Спикер пояснил, что таким образом будущий глава Белого дома намерен сделать организацию более "эффективной и действенной".
Спайсер подчеркнул, что Трамп будет работать со своей внешнеполитической командой, чтобы "убедиться, что Соединенные Штаты, которые обеспечивают значительную часть бюджета ООН, требуют реформ и изменений, чтобы доллары из наших налогов использовались эффективно".
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Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, предоставляя 22% от суммы 5,4 миллиарда долларов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет 7,9 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2016 года Трамп назвал ООН "клубом для общения и проведения хорошего времени".
По словам Трампа, у ООН существует огромный потенциал, который она не использует. По его мнению, без реформирования деятельность ООН станет пустой тратой времени и денег.