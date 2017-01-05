После инаугурации Трамп потребует реформирования ООН

Об этом заявил спикер Трампа Шон Спайсер, сообщает Радио Свобода.

Спикер пояснил, что таким образом будущий глава Белого дома намерен сделать организацию более "эффективной и действенной".

Спайсер подчеркнул, что Трамп будет работать со своей внешнеполитической командой, чтобы "убедиться, что Соединенные Штаты, которые обеспечивают значительную часть бюджета ООН, требуют реформ и изменений, чтобы доллары из наших налогов использовались эффективно".

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Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, предоставляя 22% от суммы 5,4 миллиарда долларов основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет 7,9 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2016 года Трамп назвал ООН "клубом для общения и проведения хорошего времени".

По словам Трампа, у ООН существует огромный потенциал, который она не использует. По его мнению, без реформирования деятельность ООН станет пустой тратой времени и денег.