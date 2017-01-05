В сети появилось видео с места стрельбы у ресторана в Стамбуле
02:15, 05 января 2017Мир
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В сети обнародовано видео с места стрельбы возле одного из ресторанов Стамбула, в результате которого пострадали двое людей.
Стрельба произошла в одном из ресторанов Стамбула / dailystar.co.uk
Соответствующая запись опубликована каналом CNN Turk.
В аннотации к видео сообщается, что стрельба произошла в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих.
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Предварительно установлено, что двое человек были ранены.
Позже стало известно, что к стрельбе могут быть причастны двое мужчин. Правоохранители расценивают нападение как единичный случай.
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