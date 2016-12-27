The Washington Post рассказала о резкой критике Трампа в адрес ООН

Об этом пишет Джульет Эльперин в статье "Трамп назвал ООН "клубом для людей", которые собираются, "чтобы хорошо провести время", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Резкая критика, которую Трамп высказал в понедельник, отдыхая на своем курорте Mar-a-Lago во Флориде, сигнализирует о том, что после вступления в должность, он, скорее всего, бросит вызов не только подходу 71-летней организации на Ближнем Востоке.

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Трамп не уточнил, почему считает Организацию Объединенных Наций неэффективной. Но до и после принятии Советом Безопасности резолюции, осуждающей израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, он дал понять, что, по его мнению, Соединенные Штаты должны были блокировать такой шаг. Президент Обама поручил послу в ООН Саманте Пауэр воздержаться от голосования, на том основании, что постоянная поддержка израильского правительства в расширении еврейских поселений может подорвать любую перспективу соглашения двух государств в решении тлеющего конфликта.

После голосования Совета Безопасности Трамп написал в Twitter: "Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", день, когда он приступит к исполнению обязанностей президента.

Организация Объединенных Наций в течение многих лет подвергается резкой критике со стороны и правых, и левых. Консерваторы нападают на нее за нарушение суверенитета отдельных наций, а также растрату ресурсов; в то время как многие развивающиеся страны утверждают, что большинство важных решений по-прежнему принимают несколько доминирующих стран, которые были влиятельными несколько десятилетий назад, когда была создана Организация Объединенных Наций. В последние годы некоторые из ее миротворческих сил неоднократно обвинялись в изнасиловании гражданского населения, которое они должны были защищать. В августе, офис генерального секретаря ООН Пан Ги Муна официально признал, что непальские миротворцы, отправленные ООН на Гаити шесть лет назад, способствовали вспышке холеры, но сотрудники ООН настаивают на том, что у них юридический иммунитет в делах, связанных с эпидемией.

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Однако Организация Объединенных Наций продолжает играть ключевую роль в доставке гуманитарной помощи по всему земному шару, выступать посредником в переговорах о прекращении огня во время конфликтов и служить форумом для масштабных вопросов, вроде лучшего решения проблемы изменения климата. Во время своего пребывания на посту Обама упорно работал над тем, чтобы поддержать такие многосторонние институты, как Организация Объединенных Наций. Он использовал свое ежегодное выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН как способ изложить свое видение международных дел и созывал саммиты, чтобы решать сложные вопросы, в том числе, глобальный миграционный кризис и борьбу с терроризмом.

Ранее в этом месяце президент приехал, чтобы лично поблагодарить Пан Ги Муна за его работу, когда генеральный секретарь, который уходит в отставку в конце месяца, встречался с советником по национальной безопасности Сюзан Райс в Белом доме.

Во время новой конференции в прошлом месяце, Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты должны продолжать играть ведущую роль в поддержании "основ мирового порядка", который был создан после Второй мировой войны.

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"И, как я уже говорил ранее, это бремя, которое мы должны нести с гордостью", - сказал Обама. "И мне хотелось бы надеяться, что не только 45-й президент Соединенных Штатов, но и каждый президент Соединенных Штатов понимает, что это не только бремя, но также и исключительная привилегия. И если есть шанс сделать это правильно, необходимо ухватиться за него".