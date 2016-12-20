Сербия на фоне намерений Черногории вступить в НАТО заявила о приобретении российских истребителей

07:53, 20 декабря 2016
Мир
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Сербия будет покупать российские самолеты, несмотря на беспокойство, что это может привести к напряженности на Балканах на фоне попыток Москвы заблокировать интеграцию стран этого региона в евроатлантические структуры.

Александар Вучич / REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

19 декабря премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что на этой неделе поедет в Москву для подписания соглашения о приобретении четырех истребителей Миг-29. «Они необходимы для защиты нашей свободы и суверенитета», – подчеркнул Вучич.

Несмотря на стремление вступить в Евросоюз, Сербия продолжает сближение с Россией.

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Напряжение на Балканах усилилось на фоне стремление Черногории вступить в НАТО.

В НАТО предоставили приглашение Скопье на участие в членстве в декабре 2015 года. Процесс ратификации членства Черногории в НАТО должен быть завершен к весне 2017 года.

В октябре в Черногории арестовали 21 подозреваемого, среди которых двое россиян и трое сербов, по подозрению в попытке спровоцировать переворот, чтобы исключить возможность избрания власти, которая поддерживает членство страны в НАТО.

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Теги: #НАТО#Россия#Балканы