Сербия на фоне намерений Черногории вступить в НАТО заявила о приобретении российских истребителей

Об этом сообщает Радио Свобода.

19 декабря премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что на этой неделе поедет в Москву для подписания соглашения о приобретении четырех истребителей Миг-29. «Они необходимы для защиты нашей свободы и суверенитета», – подчеркнул Вучич.

Несмотря на стремление вступить в Евросоюз, Сербия продолжает сближение с Россией.

Читайте такжеВ Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство

Напряжение на Балканах усилилось на фоне стремление Черногории вступить в НАТО.

В НАТО предоставили приглашение Скопье на участие в членстве в декабре 2015 года. Процесс ратификации членства Черногории в НАТО должен быть завершен к весне 2017 года.

В октябре в Черногории арестовали 21 подозреваемого, среди которых двое россиян и трое сербов, по подозрению в попытке спровоцировать переворот, чтобы исключить возможность избрания власти, которая поддерживает членство страны в НАТО.