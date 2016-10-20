Британия направила корабли навстречу плывущей в Сирию флотилии РФ (фото)

14:39, 20 октября 2016
Мир
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Британия направила несколько военных кораблей навстречу российскому авианосцу и другим кораблям, которые двигаются в сторону ее границ.

Британські кораблі вийшли назустріч російській авіаносній групі / twitter.com/miladvisor

Как сообщает ВВС, группа кораблей ВМФ РФ направляется в Сирию из Североморска.

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Министр обороны Британии Майкл Фаллон заявил, что они будут "отслеживать каждый шаг" на пути следования кораблей.

"Мы будем следить, поскольку наш долг – обеспечивать безопасность Великобритании", - добавил он.

Ранее высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что российские военные корабли у берегов Норвегии свидетельствуют о намерениях усилить штурм сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

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