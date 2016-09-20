В Румынии начались учения Blonde Avalanche с участием Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

Обучение проходят в румынском уезде Сату-Маре на реке Сомеш, что за 30 километров на юго-восток от границы с Украиной.

Украинские участники в составе международного объединенного понтонно-мостового батальона тренируются в выполнении заданий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и минимизацией убытков.

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В ходе маневров также предусмотрены специальные тренинги для командного состава и работа на незнакомой местности в лагере близ населенного пункта Мартинешти.

По информации интернет-портала Szatmár.ro, объединенный батальон в период совместных учений возведет понтонную переправу через реку Сомеш. Из-за угрозы частых наводнений в бассейнах рек Тисы и Дуная Румыния, Украина, Венгрия и Словакия ежегодно устраивают обучение Blonde Avalanche.