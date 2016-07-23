Полиция: "мюнхенский стрелок" был психически неуравновешенным, никаких исламистских мотивов

Нападающий, который устроил стрельбу в торговом центре Olympia в Мюнхене, был одиночкой, преступление, видимо, совершено в результате психического расстройства.

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Об этом на пресс-конференции в субботу, 23 июля, заявил глава полиции Мюнхена Губертус Андре, передает «Немецкая волна».

По словам Андре, ничто не указывает на причастность к преступлению кого-то, кроме нападающего, - 18-летнего немца иранского происхождения, который родился и проживал в Мюнхене. Кроме того, нет "никаких оснований считать, что нападение было связано с политикой, поддержкой "Исламского государства" или беженцами.

По данным правоохранителей, в доме, где проживал стрелок, нашли материалы о массовых расстрелах. Кроме того, стало известно, что нападающий лечился от депрессии.

Напомним, в результате трагедии погибли девять человек и сам нападавший, были ранены 16 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.