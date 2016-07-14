ЮНЕСКО требует освободить от рекламы буферные зоны Софии Киевской и Лавры

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, который был в составе украинской делегации на 40-й сессии ЮНЕСКО в Стамбуле, проинформировали УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеЮНЕСКО оставило Софию Киевскую и Лавру в списке Всемирного наследия

«Помимо положительного решения по сохранению Софии Киевской и Лавры в список ЮНЕСКО объектов Всемирного наследия, мы получили еще одно революционное решение. И, по моему убеждению, крайне важное. В тексте резолюции появилось строгое предупреждение ЮНЕСКО о том, что в буферной зоне не должно быть наружной рекламы. И мы будем приводить территорию в соответствие с требованиями организации», - подчеркнул Резников.

Как сообщалось, специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на своей 40-й сессии приняло решение оставить Софию Киевскую и Киево-Печерскую лавру в списке объектов Всемирного наследия.

Заповедник «София Киевская и Лавра находились под угрозой исключения из-за застройки буферной зоны, однако за последнее время было принято несколько решений, которые убедили ЮНЕСКО оставить их в списке.