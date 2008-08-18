Выведение российских войск из Грузии должно начаться в 11:00 по Киеву

10:34, 18 августа 2008
Мир
1127 0

Вблизи Гори ожидает грузинская полиция

Выведение российских войск из Грузии должно начаться в 12:00 по Тбилиси (11:00 по Киеву). По состоянию на 10:00 по киевскому времени, вблизи города Гореи наблюдается скопление машин грузинской полиции, которые ожидают начала выведения. А в городе Сенаки происходят маневры российских войск. Об этом сообщает "5 канал". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter