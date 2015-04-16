Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян

Европейские законодатели поддержали документ подавляющим большинством голосов, заявив, что «трагические события, имевшие место в 1915-1917 против армян на территории Османской империи, представляют собой геноцид», сообщает Лента.ру.

Резолюция призывает Турцию «использовать памятные мероприятия по случаю столетия геноцида армян, чтобы примириться со своим прошлым, признать геноцид армян и, таким образом, проложить путь для подлинного примирения между турецким и армянским народами».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще до голосования заявил, что будет игнорировать резолюцию. После голосования МИД Турции обвинил Европарламент в попытке переписать историю.

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Министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян оценил резолюцию как шаг, направленный на защиту прав человека.

12 апреля с заявлением о геноциде армян выступил Папа Римский Франциск. Во время традиционной мессы в соборе Святого Петра в Риме он подчеркнул, что массовое убийство полутора миллионов армян было «первым геноцидом XX века». В ответ Турция потребовала от Ватикана объяснений.