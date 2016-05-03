В Еврокомиссии сомневаются, что соглашение о свободной торговле между США и ЕС подпишут в ближайшее время - СМИ

США делают слишком мало, для того чтобы сделка была заключена уже в 2016 году, цитирует газета Süddeutsche Zeitung высокопоставленного представителя Брюсселя, передает Deutsche Welle.

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По словам собеседника издания, после паузы, которая, в связи с выборами в США, Германии и Франции, может затянуться до конца 2017 года, будет трудно вернуться к переговорам о зоне свободной торговли. Как отмечает издание, европейцы также опасаются реакции США на утечку информации относительно текста соглашения. Американцы всегда были сторонниками строгой секретности переговоров.

Экологическая организация Greenpeace 2 мая обнародовала документы о переговорах по TTIP, которые оказались в ее распоряжении. Среди прочего в них говорилось о серьезных разногласий сторон в вопросах защиты прав потребителей, в экологическом законодательстве, проблемах с безопасностью продовольственных продуктов проблемах с безопасностью продовольственных продуктов.