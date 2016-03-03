Полиция Стамбула убила женщин, бросивших гранаты в полицейский участок

Как сообщают местные СМИ, после нападения женщинам удалось скрыться. Вскоре полиция отыскала их в здании в районе Байрампаша неподалеку от обстрелянного участка, передает Би-би-си. По предварительным данным, больше в ходе инцидента и спецоперации никто не пострадал.

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Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка, однако в прошлом похожие нападения на полицейских осуществляли члены леворадикального движения "Революционная народная освободительная партия (фронт)".

В начале января прошлого года группировка официально взяла на себя ответственность за взрыв смертницы в Стамбуле, в результате которого погиб полицейский.