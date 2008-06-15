Лидер непальских маоистов получил приглашение в Россию

Посол Российской Федерации в Непале передал председателю маоистской Коммунистической партии Непала Прачанде официальное приглашение посетить Россию, передает агентство "Синьхуа".

Кроме того, посол выразил заинтересованность правительства РФ в усилении двусторонних связей с Непалом, особенно в области строительства гидроэлектростанций, железнодорожных путей, производства цемента и сельскохозяйственных проектов. Он также заверил Прачанду в поддержке Россией нового правительства Непала, которое будет сформировано под руководством Коммунистической партии Непала, завоевавшей большинство на выборах в Конституционною ассамблею.

Напомним, что маоисты вели партизанскую войну против правительства Непала в течение нескольких десятилетий. Однако с февраля 2007 г., когда король Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев был фактически отстранен от управления страной, с маоистами было заключено соглашение, а их представители были введены в состав правительства.

В конце декабря 2007 г. временный парламент страны проголосовал за упразднение монархии после мирных переговоров с коммунистами-маоистами, которые согласились вернуться в правительство.

В конце мая с.г. новоизбранная Конституционная ассамблея Непала, большинство в которой завоевали маоисты во глава с Прачандой, провозгласила эту страну республикой, окончательно упразднив монархический строй, который просуществовал 239 лет.