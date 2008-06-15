Грузия обвинила Россию в открытии незаконной военной базы в Абхазии.

Как передает Lenta.ru, по словам представителя правительства Абхазии в изгнании Торнике КИЛАНАВЫ, база вступила в строй в районе села Агубедия Очамчирского района республики. Он утверждает, что 15 июня на базу была введена тяжелая военная техника, танки, гаубицы и установлены системы ПВО. "Это запрещенный вид вооружений в зоне конфликта, так как они являются не оборонными, а атакующими системами", - отметил Т.КИЛАНАВА.

Представитель абхазских властей в изгнании заявил, что военная база в селе Агубедия, которую ранее называли учебным центром, находится на стратегическом месте, так как оттуда возможно контролировать въезды и выезды в нижнюю и верхнюю части приграничного с Грузией Гальского района Абхазии.

В министерстве обороны России заявления Т.КИЛАНАВЫ уже назвали дезинформацией. "Это очередная "утка" грузинской стороны, направленная на дискредитацию коллективных сил по поддержанию мира, которые действуют в зоне грузино-абхазского конфликта в строгом соответствии с мандатом", - заявил начальник пресс-службы Минобороны полковник Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ.