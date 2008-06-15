Ливни привели к смерти 55 человек и эвакуации более миллиона в Китае
09:05, 15 июня 2008Мир
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И ничего еще не закончено
В результате наводнения на юго-западе Китая погибли 55 человек, пропали 7, более миллиона эвакуированы, сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Стихия нанесла удар по девяти китайским провинциям, среди которых и провинция Сычуань, пострадавшая в результате сильного землетрясения 12 мая с.г.
По мнению специалистов, в ближайшие 10 дней сильные дожди в провинциях Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань продолжатся.
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