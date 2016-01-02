СМИ: Эрдоган 31 марта посетит США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США 31 марта для участия в саммите по ядерной безопасности, сообщает ТАСС.

Четвертый и последний международный саммит по ядерной безопасности пройдет с 31 марта по 1 апреля 2016 года в Вашингтоне.

Первый подобный саммит проводился в 2010 году в Вашингтоне, последующие - в 2012 году в Сеуле и в 2014 году в Гааге.

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Как отмечал Белый дом, на предстоящем форуме речь пойдет о шагах, которые можно сделать совместно, чтобы свести к минимуму использование высокообогащенного урана, обеспечить безопасность уязвимых материалов, дать отпор ядерной контрабанде, а также сдерживать, выявлять и срывать попытки ядерного терроризма.