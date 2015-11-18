Прокурор Парижа рассказал, как удалось вычислить предполагаемых террористов ИГИЛ из Сен-Дени

Местонахождение подозреваемых в организации терактов в Париже, которые были задержаны в парижском пригороде Сен-Дени, было установлено с помощью "электронных средств - отслеживания мобильных телефонов и прослушки переговоров", сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Парижа Франсуа Моленса.

Местные жители в интервью радиостанции France Info также заявили, что дом, в котором располагалась квартира задержанных, был "пристанищем наркоманов и торговцев наркотиками".

Читайте такжеСМИ обнародовали видео спецоперации в пригороде Парижа

"Это был нелегально оккупированный старый дом. В нем велась торговля наркотиками. На этой же улице находятся две школы. Такое соседство просто опасно для детей. Мы неоднократно, в течение многих лет требовали, чтобы этот дом был закрыт. Были даже проведены две манифестации жителей этой и соседних улиц с требованием расселить этот дом и закрыть его. Но местные власти, мэрия, просто не пожелали прислушиваться к нашим требованиям", - рассказала проживающая на этой улице женщина.

Во время спецоперации в Сен-Дени сотрудники спецслужб задержали семь человек. "Семь человек задержаны, двое убиты, в том числе женщина, которая произвела самоподрыв", - заявил глава МВД Бернар Казнев.

В настоящее время все задержанные вывезены из Сен-Дени и находятся в здании главного управления внутренней безопасности в Леваллуа-Перре, у западной окраины Парижа.

Как сообщал УНИАН, активная фаза антитеррористического рейда французской полиции в Сен-Дени на севере Парижа завершена.