СМИ: армия Египта едва не сбила пассажирский самолет из Лондона

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

Инцидент произошел 23 августа — за два месяца до крушения Airbus A321 российской авиакомпании на Синайском полуострове.

Экипаж самолета авиакомпании Thomson был вынужден принять экстренные меры во время посадки после того, как заметил летящую ракету. Как сообщает источник The Daily Mail, командир воздушного судна успел изменить курс полета, отклонив лайнер влево. В результате маневра ракета пролетела на расстоянии в пределах тысячи футов, что составляет чуть более 300 метров, от самолета.

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Об инциденте знали только пять членов экипажа, сообщает издание. Позже им сообщили, что ракета была выпущена египетскими военными во время учений. Пассажирам не стали рассказывать, что они были на волосок от смерти, чтобы не сеять панику.

Департамент транспорта Великобритании подтвердил The Daily Mail информацию о происшествии.