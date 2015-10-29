У берегов Греции перевернулось очередное судно с беженцами
Судно с беженцами с Ближнего Востока перевернулось неподалеку от берегов греческого острова Лесбос, береговой охране удалось спасти 242 человека.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой местное издание "ПротоТема".
Общее число пассажиров судна пока неизвестно. По данным различных греческих изданий, пока известно о гибели от трех до семи человек, в том числе детей. "ПротоТема" пишет, что на борту могли находиться до 300 человек.
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Сейчас в северо-восточной части Эгейского моря ночь, наблюдается волнение, однако береговая охрана продолжает операцию по спасению выживших.
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Как сообщал УНИАН, с понедельника в Греции прибыло рекордное количество беженцев – почти 50 тысяч. Таким образом, около 10 тысяч человек ежедневно прибывали на греческие острова из Турции.