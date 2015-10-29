У берегов Греции перевернулось очередное судно с беженцами

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой местное издание "ПротоТема".

Общее число пассажиров судна пока неизвестно. По данным различных греческих изданий, пока известно о гибели от трех до семи человек, в том числе детей. "ПротоТема" пишет, что на борту могли находиться до 300 человек.

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Сейчас в северо-восточной части Эгейского моря ночь, наблюдается волнение, однако береговая охрана продолжает операцию по спасению выживших.

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Как сообщал УНИАН, с понедельника в Греции прибыло рекордное количество беженцев – почти 50 тысяч. Таким образом, около 10 тысяч человек ежедневно прибывали на греческие острова из Турции.