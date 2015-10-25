Россия наносит воздушные удары одновременно в разных районах Сирии

ВКС России наносят удары одновременно в нескольких районах Сирии, чтобы лишить террористов свободы действий, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"Основная задача - сковать действия террористических группировок на территории Сирии. Поэтому удары производятся одновременно в различных районах Сирии", - сказал он.

По его словам, приоритет в выборе целей для ударов отводится командным пунктам террористов, бункерам, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Информация о целях тщательно перепроверяется по нескольким типам каналов, включая воздушную и аэрокосмическую разведку.

Представитель Минобороны заверил, что удары производятся только по подтвержденным в принадлежности террористической группировке "Исламское государство" объектам.

"Особая роль отводится той информации, которая приходит к нам из информационного центра в Багдаде". - отметил Конашенков.

"Российские летчики наносят удары по объектам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" с 30 сентября, действуя по просьбе сирийского президента Башара Асада. В авиационную группировку Воздушно-космических сил России в Сирии вошли свыше 50 самолетов и вертолетов. Кроме того, 7 октября по объектам на территории этой страны был нанесен удар крылатыми ракетами большой дальности с кораблей Каспийской флотилии. Участвовать в наземных операциях в Сирии РФ не планирует", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.