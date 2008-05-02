В связи с гибелью туристов Египет закрыл три турфирмы

Власти Египта в пятницу, 2 мая, закрыли три туристические фирмы в связи с гибелью туристов в ДТП на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Названия турагентств не сообщаются.

Напомним, что утром 1 мая на на трассе Шарм эль-Шейх - Каир перевернулся и загорелся автобус, в котором находились 40 туристов из разных стран. В результате происшествия погибли 9 человек - шестеро россиян, украинка, румын, а также второй водитель автобуса. Еще 29 туристов, двое полицейских и гид получили ранения.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства МЕНА, группа состояла из туристов разных национальностей, которые проживали в разных отелях Шарм аш-Шейха и купили тур у малоизвестной египетской туристической фирмы "Азюр-Трэвл".

Ежегодно в Египте в результате происшествий на дорогах погибает порядка 6 тысяч человек, более 30 тысяч получают травмы и увечья. Среди основных причин ДТП специалисты называют несоблюдение водителями правил дорожного движения, в частности, скоростного режима, а также неудовлетворительное техническое состояние транспорта.

Ежегодно Египет посещают около 10 миллионов иностранных туристов. Туристический сектор приносит порядка 20% дохода в египетскую казну.