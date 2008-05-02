На выборах в Великобритании лейбористы потерпели сокрушительное поражение

В Великобритании на выборах в местные органы власти лидируют представители Консервативной партии.

Как сообщает радио «Свобода»,Лейбористская партия показала худший результат за последние 40 лет, потерпев сокрушительное поражение. Оно может серьезно отразиться на результатах предстоящих через 2 года парламентских выборов.

Лейбористов опередили не только консерваторы, получившие 44% голосов избирателей, но и либерал-демократы, у которых 25%. Потеряв более 160 мест в муниципальных органах, Лейбористская партия заняла третье место с 24% голосов.

Одновременно в четверг прошли выборы мэра Лондона, где основная борьба развернулась между нынешним мэром, лейбористом Кеном ЛИВИНГСТОНОМ и кандидатом консерваторов Борисом ДЖОНСОНОМ. Результаты этих выборов будут объявлены позднее в пятницу, однако большинство наблюдателей предсказывает победу Б.ДЖОНСОНА.

Прошедшие выборы стали серьезным ударом по политической репутации премьер-министра Великобритании Гордона БРАУНА, отмечает радио «Свобода».