Умер последний из организаторов покушения на Гитлера (фото)

В четверг, 1 мая, в возрасте 90 лет скончался последний из остававшихся в живых участников покушения на Гитлера барон Филипп фон Бёзелагер (Philipp Freiherr von Boeselager). Об этом со ссылкой на членов семьи покойного сообщает немецкое издание FAZ.

В 1942 году 24-летний Филипп фон Бёзелагер примкнул к группе военных, которые в дальнейшем несколько раз пытались убить фюрера. Первые попытки заговорщиков успехом не увенчались: один раз Гитлер отменил поездку, во время которой планировалось совершить на него покушение, во второй раз не сработали детонаторы бомб, помещенных в багажном отделении самолета фюрера.

После неудавшегося покушения 20 июля 1944 года, когда взорвалась бомба, заложенная в бункере Гитлера полковником графом фон Штауффенбергом, фон Бёзелагеру удалось избежать ареста. Несмотря на то, что он был одним из главных организаторов покушения, ответственным за взрывчатку, ни один из задержанных участников заговора не выдал его на допросе. "Мне просто невероятно повезло. Ни один из товарищей не назвал моего имени даже под пытками", - признался бывший офицер в интервью несколько лет назад.

Последние годы жизни Филипп фон Бёзелагер провел в своем доме, расположенном у подножия родового замка в Кройцберге, в Рейнской области. Его часто посещали школьные делегации, проявлявшие интерес к воспоминаниям последнего из оставшихся в живых участников покушения на фюрера.

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