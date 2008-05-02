Саакашвили: Путин подтвердил мне, - что это ответ на косовский прецедент

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ считает, что Россия спровоцировала конфликт с Грузией по геополитическим причинам, отвечая на позицию Запада по Косово и планы по расширению НАТО за счет Украины и Грузии.

Об этом он заявил в интервью Рейтер.

"Они (российские власти) ясно сказали - и это ПУТИН повторил (по телефону) мне, - что это ответ на косовский прецедент, что это ответ на отрицание Западом российской позиции (по Косово) и что это ответ на расширение НАТО в этом регионе (СНГ), которое воспринимается как угроза. Это геополитический (конфликт)", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

"Как я предсказывал раньше, Россия сочла колебания некоторых европейских стран по поводу плана (присоединения к НАТО) Грузии и Украины на саммите в Бухаресте сигналом к действию", - добавил М.СААКАШВИЛИ.

В то же время М.СААКАШВИЛИ считает, что к реальному военному конфликту Россия не готова. "Россия может многое потерять здесь. Россия очень сильно зависит от Европы - политически, экономически, эмоционально; они хотят, чтобы международное сообщество уважало их, они не хотят быть неполноценным государством", - объяснил он.

"То, что мы сейчас видим, может служить только чьим-то краткосрочным, не очень рациональным интересам. Я не думаю, что это в чьих-либо долгосрочных интересах, включая российские", считает М.СААКАШВИЛИ.

"Хотя на эти последние шаги была быстрая реакция (Запада), мы видим ухудшение (ситуации). ... Я думаю, что это момент, когда Запад и демократический мир не могут дать слабину. Потому что это касается не только Грузии, это намного больше, чем Грузия. Это затрагивает фундаментальные ценности, принципы и безопасность остальной Европы", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Напряженные в последние годы отношения между Москвой и Тбилиси резко обострились после того, как российские военные сбили пролетавший над территорией Абхазии грузинский беспилотный самолет. Вслед за этим РФ объявила о расширении миротворческого контингента в де-факто отколовшейся от Грузии республике, с которой, по поручению Президента Владимира ПУТИНА, она также будет устанавливать прямые экономические связи. Тбилиси назвал эти шаги попыткой аннексии своих территорий.

Россия объяснила необходимость увеличения миротворческого контингента тем, что Грузия готовит военную операцию в Абхазии. Тбилиси, напротив, называет актом военной агрессии действия РФ.

Грузия, тем не менее, активно взывает к международной поддержке, называя "агрессию" со стороны России угрозой принципам международного права. НАТО и ЕС уже выразили озабоченность действиями Москвы, что российские представители расценили как попытки Грузии втянуть Запад в развязываемую М.СААКАШВИЛИ "войну".