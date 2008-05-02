Бурджанадзе попрощалась со своими сотрудниками

Нино Бурджанадзе в пятницу провела в качестве председателя парламента Грузии прощальную встречу со всеми сотрудниками аппарата парламента и поблагодарила их за проделанную работу. Она пообещала, что будет поддерживать их и в будущем.

Бурджанадзе во время сегодняшней встречи с сотрудниками не захотела комментировать свое решение, согласно которому она отказалась участвовать в парламентских выборах 21 мая.

Бурджанадзе останется на посту председателя парламента Грузии до выборов нового парламента страны.

Газета.ру