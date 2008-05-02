Бурджанадзе попрощалась со своими сотрудниками
11:00, 02 мая 2008Мир
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Она останется на посту до выборов
Нино Бурджанадзе в пятницу провела в качестве председателя парламента Грузии прощальную встречу со всеми сотрудниками аппарата парламента и поблагодарила их за проделанную работу. Она пообещала, что будет поддерживать их и в будущем.
Бурджанадзе во время сегодняшней встречи с сотрудниками не захотела комментировать свое решение, согласно которому она отказалась участвовать в парламентских выборах 21 мая.
Бурджанадзе останется на посту председателя парламента Грузии до выборов нового парламента страны.
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