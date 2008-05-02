Ряд стран Персидского залива готовы отвязать свою валюту от доллара

Ряд стран Персидского залива намерены отказаться от привязки курса своей валюты к доллару США. Об этом заявил министр финансов Кувейта Мустафа аль-ШИМАЛИ, сообщает Bloomberg. По его словам, колебания североамериканской валюты привели к инфляции в регионе.

Агентство отмечает, что аль-ШИМАЛИ имел в виду страны, которые входят в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Кувейтский министр не уточнил, какие конкретно страны готовы пересмотреть свою финансовую систему.

Привязка валюты к доллару означает, что импортируемые страной продукты, сделки по которым заключаются в евро и прочих валютах, укрепляющихся по отношению к доллару, дорожают.

Аль-ШИМАЛИ отметил, что за последний год курс доллара снизился по отношению к евро на 13 процентов, уточнив, что некоторые страны готовы пойти по пути Кувейта, отвязавшего в мае 2007 года курс динара от доллара США.

Сейчас темпы роста цен в Саудовской Аравии и ОАЭ близки к 10 процентам в годовом исчислении, а в Катаре по итогам четвертого квартала 2007 года составили 14 процентов, передает Лента.ру.

Стоит отметить, что в интервью Reuters аль-ШИМАЛИ заявил, что лишь цитировал статьи из местной прессы, а не выражал свое мнение.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля с. г. Иран полностью отказался от доллара при экспорте своей нефти и перешел на евро и японскую иену.