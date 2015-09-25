The Guardian: Запланированная встреча Обамы и Путина в ООН уже изобилует недоразумениями

Об этом сообщают Том МакКарти и Алек Лун в своей статье «Запланированная встреча Обамы и Путина в ООН уже изобилует недоразумениями», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Президент США Барак Обама встретится с российским президентом Владимиром Путиным, за кулисами Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, подтвердил в четверг Белый дом.

Но вскоре после того, как было объявлено о встрече, появились очевидно противоречивые заявления из Вашингтона и Москвы о ходе и цели встречи.

В США, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сказал, что «основным вопросом на повестке дня» на встрече будет поддержка Россией сепаратистов в Украине, и, как ожидается, лидеры также обсудят наращивание военных сил России в Сирии.

«Президент Обама вновь воспользуется этой возможностью, чтобы убедить президента Путина в важности соблюдения данных обещаний» - выйти из конфликта в Восточной Украине, сказал Эрнест.

В Москве, тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основной темой встречи фактически будет Сирия, и что Обама и Путин обсудят Украину только «если позволит время».

«Для этого будет время», сообщил Эрнест в комментарии журналистам.

Эрнест сказал, что Путин попросил встречи в Организации Объединенных Наций. Песков же только сообщил, что она будет происходить по «взаимному согласию». Вначале была даже неопределенность с датой, но Белый дом позже подтвердил, что встреча состоится в понедельник.

Смешанные сообщения, вероятно, позволяют ощутить поверхностный вкус глубоких геополитических разногласий, которые станут видны на следующей неделе.

«Понятно, что он заинтересован во внимании лидера Соединенных Штатов Америки», сказал Эрнест о президенте Российской Федерации. «И учитывая длинный список проблемных вопросов, которые у нас есть, касательно поведения России в нескольких международных горячих точках, встреча тет-а-тет представляется целесообразной на данном этапе. У такой встречи есть потенциал для предоставления Соединенным Штатам лучшего понимания намерений России».

Министр обороны Эштон Картер, сказал, что «возможно, но пока не ясно», что российские и американские интересы совпадают в вопросах, связанных с Сирией. Заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс сообщил журналистам на конференции в четверг, что «было бы безответственно не» провести встречу с российским лидером, учитывая количество международных кризисов.

«Президента Обаму настоятельно просили провести эту встречу с президентом Путиным некоторые из наших ближайших европейских союзников», сказал Родс. «Мы будем измерять результаты этой встречи не только по характеру их обсуждения, но и по тому, что последует за ним».

Лидеры двух стран не встречались тет-а-тет, после двух встреч в ноябре прошлого года на саммите G20 в Брисбене, Австралия, и Азиатском экономическом саммите в Пекине. В последний раз они говорили по телефону в июле, о ядерном соглашении 5+1 с Ираном. В июне 2015 года они провели телефонный звонок, чтобы поговорить о конфликте в Украине.

По вопросу Сирии, сказал Эрнест, Обама попросит поддержки России в борьбе против ИГИЛ и «снова даст понять, что Россия, удваивая ставку на поддержку режима Асада, проигрывает».

Эрнест отклонил идею, что встреча может подорвать американские и европейские попытки изолировать российского лидера, утверждая, что Россия была значительно ослаблена глобальными экономическими санкциями в отношении страны после начала войны в Украине весной 2014 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что российская экономика сократится на 3-4% в этом году, сказал Эрнест, и Россия в рейтинге крупных мировых экономик упала с 9-го места на 15-ое.

Эксперты и официальные лица в России осторожно оптимистичны относительно возможности того, что Обама и Путин достигнут соглашения о сотрудничестве в Сирии.

«Есть небольшая возможность сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией в Сирии. Но она ограничена острыми разногласиями из-за Асада, Украины и санкций США», написал в Твиттере в среду Алексей Пушков, глава комитета по иностранным делам российского парламента.

Дмитрий Тренин, глава московского Центра Карнеги, сказал, что Путин, вероятно, попытается заручиться поддержкой Обамы в борьбе с ИГИЛ совместно с правительством Асада. Увеличивая свое военное присутствие в Сирии в последние недели, Россия пытается добиться равного статуса с США на Ближнем Востоке, сказал он.

«Я думаю, что политика США достаточно прагматична, она выразит свою обеспокоенность по поводу участия России [в Сирии], но будет готова рассмотреть сотрудничество с Россией там», сказал он.

Основным пунктом разногласий будет будущее Асада: Россия хочет сохранить свое лидерство в краткосрочной перспективе. «Независимо от того, что произойдет с Асадом, Россия не согласится отказаться от него в начале процесса», сказал Тренин. «Может быть, в конце процесса будут выборы, и Асад не сохранит пост, но это будет только в конце процесса».

Путин, вероятно, также попытается ослабить давление США на него из-за поддержки сепаратистов на востоке Украины. Аналитик Игорь Бунин написал на сайте новостей «Московский комсомолец» в четверг, что недавний спад в боевых действиях в Восточной Украине и готовность Путина «заморозить ситуацию» там показывает, что он хочет «отказаться от своей старой идеи воскрешения русского мира и вернуться к группе восьми стран, которые управляют всем миром».