В Сирии российское посольство обстреляли из минометов

Как сообщает в понедельник МИД РФ, 21 сентября, минометный снаряд упал на территорию посольства России в Дамаске 20 сентября около 9.00.

Отмечается, что снаряд ушел глубоко в землю и не причинил вреда.

"Его крупный осколок с маркировкой был впоследствии извлечен вызванными на место происшествия сирийскими саперами. Сейчас выясняется, каким образом снаряд попал в руки боевиков", - говорится в сообщении.

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По данными МИД РФ, минометный обстрел российского посольства проведен со стороны района Джобар, где окопались антиправительственные боевики, которые не относят себя к сторонникам "Исламского государства".

Напомним, в районе сирийского аэродрома в Латакии находятся российские военные, которые, по утверждению РФ, привлечены к охране и восстановлению взлетной полосы для доставки военных грузов.