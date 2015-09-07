Ирак впервые нанес авиаудары по позициям "ИГИЛ" с американских истребителей F-16
07:43, 07 сентября 2015Мир
1715 0
Военно-воздушные силы Ирака впервые начали авиаудары по позициям "Исламского государства" с применением боевых самолетов американского производства F-16.
F-16 / wikipedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает РИА Новости.
Читайте такжеСМИ: несколько тысяч боевиков ИГИЛ проникли в Европу под видом беженцев
"Мы довольны тем, что иракские военно-воздушные силы успешно применили самолеты наиболее продвинутой технологии в международной кампании по уничтожению ИГ", - заявил представитель Пентагона.
По его словам, первые четыре истребителя F-16 были поставлены из США в Ирак в июле этого года. Поставки военных самолетов в Ирак продолжатся, сказал Кук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter