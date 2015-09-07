Ирак впервые нанес авиаудары по позициям "ИГИЛ" с американских истребителей F-16

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает РИА Новости.

Читайте такжеСМИ: несколько тысяч боевиков ИГИЛ проникли в Европу под видом беженцев

"Мы довольны тем, что иракские военно-воздушные силы успешно применили самолеты наиболее продвинутой технологии в международной кампании по уничтожению ИГ", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, первые четыре истребителя F-16 были поставлены из США в Ирак в июле этого года. Поставки военных самолетов в Ирак продолжатся, сказал Кук.