Ирак впервые нанес авиаудары по позициям "ИГИЛ" с американских истребителей F-16

07:43, 07 сентября 2015
Мир
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Военно-воздушные силы Ирака впервые начали авиаудары по позициям "Исламского государства" с применением боевых самолетов американского производства F-16.

F-16 / wikipedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает РИА Новости.

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"Мы довольны тем, что иракские военно-воздушные силы успешно применили самолеты наиболее продвинутой технологии в международной кампании по уничтожению ИГ", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, первые четыре истребителя F-16 были поставлены из США в Ирак в июле этого года. Поставки военных самолетов в Ирак продолжатся, сказал Кук.

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