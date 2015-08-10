Разведка США: "Исламское государство" наращивает потенциал для организации массовых атак

Раньше эксперты говорили о том, что ИГ нацеливается на не очень "амбициозные" атаки, а отличии от Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Теперь разведчики поменяли свою точку зрения, передает ZN.UA.

При этом, усилия США по подготовке повстанцев в Сирии для борьбы с ИГ терпят неудачу – нехватка сил составляет уже 50 %. Как сообщают источники, началось дезертирство вскоре после начала обучения, некоторые были взяты в плен после нападения на прошлой неделе группировки Нусра (принадлежит к Аль-Каиде).

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Кроме того, сама структура ИГ изменяется, появилась конкуренция с Аль-Каидой на Аравийском полуострове за новобранцев. На данный момент, как прогнозируют военные аналитики, массовый поток иностранный боевиков в Сирию и Ирак не спадет.

В настоящее время общее количество бойцов "Исламского государства" - 20-30 тысяч.