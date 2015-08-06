Япония представит в ООН проект новой резолюции по ликвидации ядерного оружия

Япония представит на предстоящей в сентябре 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект новой резолюции по ликвидации ядерного оружия.

Об этом, выступая на начавшейся церемонии в память о жертвах атомной бомбардировки города Хиросима, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает ТАСС.

"Этой осенью Япония представит на Генеральной Ассамблее ООН новую резолюцию, призывающую к ликвидации ядерного оружия, - сказал глава японского правительства. - Наша страна - единственная, пострадавшая от ядерного удара, и на нас возложена миссия сделать так, чтобы каждый узнал о бесчеловечности этого оружия". Абэ подчеркнул, что правительство Японии продолжит оказывать поддержку пережившим атомные бомбардировки.

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Напомним, сегодня в 08:15:01 по местному времени - точно в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года - в Парке Мира Хиросимы была объявлена минута молчания, отсчет которой велся ударами колокола. В мемориальной церемонии приняли участие свыше 55 тыс. местных жителей, политические и общественные деятели, а также представители 100 государств.

Справка. Ранним утром 6 августа 1945 года силы японской ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш", от взрыва которой моментально погибли от 70 до 100 тыс. человек.