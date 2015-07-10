Die Zeit: мечта Китая о новом шелковом пути

В статье Михаэля Туманна под названием «Мечта Китая о новом шелковом пути», опубликованной на сайте газеты Die Zeit, пишется о том, что нефтяной город Уфа в России не так часто бывает в центре внимания. Даже сейчас, ввиду греческого кризиса, Запад почти не обращает на него внимания. Хотя стоило бы. Не из-за нефти. В метрополии на севере Казахстана на этой неделе встречались лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС. Там Китай, Россия, Индия и другие крупные страны объединили усилия, чтобы противостоять атлантическому Западу.

Крах китайского фондового рынка им не помешал. В своем заключительном заявлении страны БРИКС критиковали «неолиберальную глобализацию» западного образца. В будущем страны хотят еще более тесно сотрудничать в политической сфере.

В то время, когда европейцы беспокоятся о долгосрочной сплоченности еврозоны и ЕС, такие контр-модели следует воспринимать всерьез. Китай расширяет стратегические альянсы, и руководство России ухватилось за это, потому что видит шанс повернуться к нелюбимому Западу спиной. Интеграция, только без Запада.

Запланирован новый Шелковый путь

Китайцы объявили грандиозный проект, который базируется на старом мифе: Шелковый путь. Соединить Тихий океан и Средиземное море – давняя мечта человечества. Китайцы хотят возродить ее в 21-м веке. В Уфе все более уверенно говорили о Шелковом пути. Но что за этим стоит?

Недавно высокопоставленные китайцы, россияне и европейцы в Берлине пытались пояснить суть. На Бергедорфском круглом столе Гамбургского фонда Кёрбера китайский министр представил проект. Шелковый путь, по представлению китайцев, - это гораздо больше, чем просто транспортный маршрут для грузовых и легковых автомобилей. В ближайшие годы с помощью миллиардных инвестиций китайцы хотят объединить евразийское пространство. Железнодорожное соединение из Китая в Дуйсбург уже существует. В будущем в это пространство войдут банки развития, общие торговые стандарты, снижение таможенных барьеров, интеграция рынков и культур. Все государства будут равны, не будет никаких младших партнеров, сказал китайский министр в Берлине. «Наша цель – интеграция, а не отстранение».

Россия надеется, что санкции будут неэффективными

Когда россияне слышат об интеграции, на ум им сразу приходят новые способы того, как они могут снизить свою зависимость от Запада. Это было ясно на встрече в Уфе, а также на Бергедорфском круглом столе в Берлине. Российский министр подчеркнул важность новых банков развития, которые учредили Китай и страны БРИКС. Москва надеется, что эти банки и их кредиты смогут сделать западные финансовые санкции неэффективными.

Европейцы и американцы следят за этим сближением со смешанными чувствами. Поэтому китайцы постоянно подчеркивают, что никто не должен чувствовать себя исключенным. Но в фонде Кёрбера в Берлине им пришлось выслушать критические встречные вопросы от Европы. Не стремятся ли китайцы только к экономическому проникновению в евразийское пространство на своих условиях? Кто устанавливает правила для интеграции этого большого пространства? Насколько равны в правах члены новых объединений? Так же равны, как Люксембург и Франция в ЕС, или так же неравны, как Китай в Тихом океане по отношению к своим меньшим соседям? «Говорите открыто о своих интересах», призвали европейцы китайцев. «Тогда мы сможем увидеть, какие из ваших интересов совместимы с нашими».

Но об этом китайцы говорят неохотно. Они предпочитают оставаться неопределенными, когда говорят о «слиянии культур, народов и стран» на крупнейшем континенте мира. Все это звучит довольно туманно, конкретными будут только китайские инвестиции, направленные в соседние страны. И из этого, по крайней мере, будет следовать экономическая зависимость. В будущем помощь сможет оказать также новый крупный банк.

Азиатский банк инфраструктурный инвестиций (АБИИ) является, пожалуй, самым большим международным успехом Китая. 29 июня государства с пяти континентов подписали в Пекине учредительный документ. Кроме большинства азиатских стран, там были Германия, Франция, Италия и Великобритания – теперь китайский рынок держит их в поле зрения. Китай считает банк конкурентом Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые основаны в Вашингтоне. В Уфе китайцы и россияне говорили о «новых механизмах глобального управления». Это еще не ощущается, но цели, стоящие за этими инициативами, четко видны. Доминирующие в глобальной экономике американцы, к примеру, не участвуют в АБИИ. С точки зрения Китая, они находятся вне нового Шелкового пути.