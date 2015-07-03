BBC: В Афинах проходят массовые демонстрации (фото)

22:48, 03 июля 2015
Мир
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Десятки тысяч греков собрались в Афинах на массовые демонстрации в преддверии воскресного референдума, посвященного условиям предоставления Греции международной экономической помощи.

REUTERS

Сторонники ответов "Да" и "Нет" на референдуме проводят две независимые акции, сообщает BBC Україна.

На одной из улиц, ведущих к площади, где премьер-министр страны Алексис Ципрас намерен обратиться с речью к соотечественникам, произошли столкновения полиции с группой одетых в черное демонстрантов.

REUTERS

За исключением этого инцидента, как сообщается, атмосфера на улицах Афин достаточно спокойная и доброжелательная.

REUTERS

Ранее в пятницу Государственный совет, высший административный суд Греции, дал согласие на проведение референдума, постановив, что это волеизъявление не нарушает конституцию страны.

REUTERS

Алексис Ципрас уже выступил перед греками по телевидению, призвав своих соотечественников отбросить "шантаж" международных кредиторов и проголосовать против их условий на воскресном референдуме.

REUTERS

REUTERS

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