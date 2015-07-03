BBC: В Афинах проходят массовые демонстрации (фото)

Сторонники ответов "Да" и "Нет" на референдуме проводят две независимые акции, сообщает BBC Україна.

На одной из улиц, ведущих к площади, где премьер-министр страны Алексис Ципрас намерен обратиться с речью к соотечественникам, произошли столкновения полиции с группой одетых в черное демонстрантов.

За исключением этого инцидента, как сообщается, атмосфера на улицах Афин достаточно спокойная и доброжелательная.

Ранее в пятницу Государственный совет, высший административный суд Греции, дал согласие на проведение референдума, постановив, что это волеизъявление не нарушает конституцию страны.

Алексис Ципрас уже выступил перед греками по телевидению, призвав своих соотечественников отбросить "шантаж" международных кредиторов и проголосовать против их условий на воскресном референдуме.