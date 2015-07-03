Facebook удалил пост замглавы Роскомнадзора за слово "хохол"

"Отлично) Удалили мое сообщение. Ну что ж... Я, кстати, всегда говорил, что всякие администрации ресурсов гораздо более жесткие и циничные, не ограниченные никакими рамками, нежели любые госорганы", - написал он на своей странице в соцсети.

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По его словам, он не хотел бы, чтобы "неизвестные граждане известных стран запрещали гражданам моей страны говорить на родном языке".

Ранее Максим Ксензов заявил, что Facebook, Twitter и Google якобы не соблюдают требования закона РФ о блогерах: они не представили запрошенной информации о суточной посещаемости некоторых пользовательских страниц, а также данных, которые позволяют идентифицировать владельцев аккаунтов с суточной посещаемостью более 3 тыс. человек.