День рождения на карантине: британцы трогательно поздравили с праздником свою 8-летнюю соседку (видео)

Соседи решили подбодрить именинницу традиционной песней, которую пели всей улицей.

Британцы трогательно поздравили с праздником свою 8-летнюю соседку

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Маленькая София живет в городе Саут-Гемптон в Британии. Там, как и по всей стране, введен карантин, в частности, нельзя собираться более чем по двое людей, если они не живут под одной крышей.

София не может ни покинуть здание, ни пригласить гостей, поэтому соседи решили подбодрить именинницу традиционной песней, которую пели всей улицей.

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