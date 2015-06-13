США и Куба в начале июля намерены официально возобновить дипотношения и открыть посольства - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Стороны надеются подписать соглашение в первую неделю июля, после чего госсекретарь США Джон Керри посетит Гавану для участия в церемонии поднятия флага. Это должно продемонстрировать намерение США создать полноценное дипломатическое представительство.

Возобновление дипотношений является последней фазой нормализационного процесса, который продвигался достаточно медленно из-за наличия ряда затянувшихся спорных вопросов, таких как соблюдение прав человека на Кубе.

Вместе с тем, американское эмбарго продолжить действовать, поскольку может быть отменено только Конгрессом США.

Читайте такжеМежду США и Кубой впервые за 50 лет начнут курсировать паромы Источник сказал, что администрация планирует официально уведомить Конгресс о своем намерении вновь открыть посольство в Гаване в течение ближайших двух недель. Государственный Департамент по закону обязан дать Конгрессу по крайней мере 15 дней на принятие решения с момента уведомления о такого рода действиях.

Чиновники отмечают малые шансы у противников действующего кубинского режима в Конгрессе заблокировать это решение.

Ранее УНИАН сообщал, что власти США официально исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственный департамент США.