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Европа вместо России: в Беларуси осовременят государственный герб

12:47, 13 февраля 2020
Мир
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Россию заменят на Европу на гербе Беларуси (слева - старый, справа - новый)

 Об этом сообщает «Комсомольская правда. Беларусь».

Изменения по большей части носят художественный характер. В проекте говорится, что герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.

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Также изменятся цвета ленты, форма колосьев, изображения льна и клевера. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.

Нынешний герб Беларуси представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Как официальный символ его приняли на референдуме в 1995 году.

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