Европа вместо России: в Беларуси осовременят государственный герб
12:47, 13 февраля 2020Мир
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Герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.
Россию заменят на Европу на гербе Беларуси (слева - старый, справа - новый)
Весной парламент Беларуси рассмотрит законопроект о внесении изменений в государственный герб.
Об этом сообщает «Комсомольская правда. Беларусь».
Изменения по большей части носят художественный характер. В проекте говорится, что герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.
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Также изменятся цвета ленты, форма колосьев, изображения льна и клевера. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Нынешний герб Беларуси представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Как официальный символ его приняли на референдуме в 1995 году.
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