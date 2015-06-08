Исполнилось 100 дней со дня гибели российского оппозиционера Бориса Немцова

В Сети появился сайт, посвященный Борису Немцову, сообщает ТСН.

На нем можно оставить подпись за создание мемориальной таблички на мосту, где был убит политик.

Вместе с тем, по сообщению пользователей сети Твиттер, утром 7 июня сотрудники городских служб Москвы в очередной раз убрали с места убийства политика на Большом Москворецком мосту мемориал памяти Немцова.

Написал пост про зачистку мемориала. Нужно опять восстановить, помогите распространить плз http://t.co/Nqv1si1yRz — Максим Кац (@max_katz) 6 июня 2015

Сейчас на мосту Немцова. Они ломают - мы строим. — Надежда Митюшкина (@tuha_m) 7 июня 2015

Читайте такжеПравозащитник: заказчиком убийства Немцова может быть ПутинНапомним, что на месте убийства Немцова на мосту в Москве почти сразу после его смерти появился стихийный мемориал. Сторонники политика продолжают приносить туда фотографии, цветы и свечи. Несколько раз мемориал пытались убрать.

Как известно, поздно вечером 27 февраля российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов был застрелен в центре Москвы.

По подозрению в причастности к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова были задержаны выходцы с Кавказа Анзор Губашев и Заур Дадаев, а также младший брат первого.

Дочь убитого Бориса Немцова Жанна в интервью BBC возложила политическую ответственность за это преступление на президента России Владимира Путина.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, будут ли найдены заказчики убийства оппозиционера Бориса Немцова.

В начале мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин.Война», подготовленной соратниками убитого в конце февраля российского оппозиционера Бориса Немцова на основе собранных им материалов.В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.