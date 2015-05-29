В Индии за минувшие сутки от жары умерли 500 человек
Число жертв от аномальной жары в Индии ежедневно удваивается - только за минувшие сутки здесь погибли, по меньшей мере, 500 человек, общее число жертв превысило две тысячи.
Об этом со ссылкой на телеканал India TV сообщает ТАСС.
"Официальная статистика на вечер четверга - 1818 погибших, однако минувшая удушливая ночь, которая не принесла облегчения раскаленным от зноя городам и селам Индии, без сомнения, унесла сотни жизней", - отмечает директор метеорологического центра Хайдарабада доктор Редди.
"Удвоение числа летальных исходов - в воскресенье 119, во вторник - 236, в четверг - свыше 440 погибших - свидетельствует о том, что отрицательные последствия продолжительной жары в диапазоне 43-48 градусов будут убивать наиболее ослабленных людей даже после наступления похолодания", - уверен эксперт.
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Отмечается, что в этом летнем сезоне температура в большинстве районов Индии выше нормы на 7 градусов. В столице Нью-Дели воздух в тени раскаляется до 45-46, на юге страны она доходит до 47-48 градусов, побивая многолетние рекорды. Нетипичным является то, что в этом году жара распространилась практически на всю территорию страны, и даже в предгорьях Гималаев, в штате Химачал-Прадеш, где спасались летом от жары колонизаторы-англичане, воздух раскалился до 42 градусов.
Самая жаркая погода наблюдается в южных штатах Андхра-Прадеш и Телангана, где погибли 1,3 тыс. человек и 470 человек соответственно. Там температура в течение дня поднималась до 47 градусов Цельсия.
Правительство штата Андхра-Прадеш объявило об открытии мобильных пунктов помощи, где все желающие смогут получить питьевую воду и молоко.
Как сообщили в Индийском метеорологическом департаменте, жаркая погода будет сохраняться, как минимум, до конца недели.