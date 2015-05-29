В Индии за минувшие сутки от жары умерли 500 человек

Об этом со ссылкой на телеканал India TV сообщает ТАСС.

"Официальная статистика на вечер четверга - 1818 погибших, однако минувшая удушливая ночь, которая не принесла облегчения раскаленным от зноя городам и селам Индии, без сомнения, унесла сотни жизней", - отмечает директор метеорологического центра Хайдарабада доктор Редди.

"Удвоение числа летальных исходов - в воскресенье 119, во вторник - 236, в четверг - свыше 440 погибших - свидетельствует о том, что отрицательные последствия продолжительной жары в диапазоне 43-48 градусов будут убивать наиболее ослабленных людей даже после наступления похолодания", - уверен эксперт.

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Отмечается, что в этом летнем сезоне температура в большинстве районов Индии выше нормы на 7 градусов. В столице Нью-Дели воздух в тени раскаляется до 45-46, на юге страны она доходит до 47-48 градусов, побивая многолетние рекорды. Нетипичным является то, что в этом году жара распространилась практически на всю территорию страны, и даже в предгорьях Гималаев, в штате Химачал-Прадеш, где спасались летом от жары колонизаторы-англичане, воздух раскалился до 42 градусов.

Самая жаркая погода наблюдается в южных штатах Андхра-Прадеш и Телангана, где погибли 1,3 тыс. человек и 470 человек соответственно. Там температура в течение дня поднималась до 47 градусов Цельсия.

Правительство штата Андхра-Прадеш объявило об открытии мобильных пунктов помощи, где все желающие смогут получить питьевую воду и молоко.

Как сообщили в Индийском метеорологическом департаменте, жаркая погода будет сохраняться, как минимум, до конца недели.