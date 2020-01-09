"Фейк перепостила даже Рианна": украинец из Сиднея рассказал о реальной ситуации по пожарам в Австралии

По наблюдениям украинца, с начала пожаров повседневная жизнь в Сиднее и Мельбурне практически не изменилось.

Сильные лесные пожары в Австралии – настоящая трагедия, однако в соцсетях склонны преувеличивать масштабы стихийного бедствия.

О реальной ситуации на континенте рассказал житель Сиднея, украинец Сергей Демьянчук. Во время прямого включения по Skype из Австралии он опроверг несколько фейков и поделился своими наблюдениями, передает «Обозреватель».

"Фейков много. Особенно та карта, которая сейчас ходит по интернету. Ее перепостили известные личности, например, Рианна. Континент, который весь выглядел как уголь, оказался фотошопом. Нет ничего общего с реальной картиной того, что происходит в Австралии", – отметил Демьянчук.

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Речь идет об изображении, которое разошлось социальными сетями вроде как реальный снимок Австралии, сделанный NASA из космоса. Однако на самом деле – это 3D-модель специалиста по визуализации Энтони Хирси. Он скомпоновал все районы, которые пострадали от пожаров за последний месяц. Многие из них давно потушили. Кроме того, как признал сам Хирси, масштаб был несколько преувеличен из-за эффекта свечения во время рендеринга.

По наблюдениям Демьянчука, с начала пожаров повседневная жизнь в Сиднее и Мельбурне практически не изменилось.

"Все понимают, что это беда. Но никто не паникует. Австралийцы очень спокойно и взвешенно относятся к этой ситуации. Они ищут пути решения и думают, что делать дальше", – подчеркнул он.

Украинец обратил внимание, что Австралия – богатая страна. Средства на борьбу с пожарами и их последствиями выделяет не только правительство. Активно работает волонтерское движение.

"Когда у тебя есть лишние деньги – а бедных здесь практически нет – то всегда легко отдать лишний доллар. Поддержка, доброта, сострадание в Австралии очень развиты. Волонтеры идут бесплатно помогать пожарным. Помогают людям, которые потеряли свои дома", – рассказал Демьянчук.

Многие австралийцы обвиняют в ситуации власть, особенно упрекают премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Когда пожары распространялись, премьер-министр Скотт Моррисон находился в отпуске на Гавайях. И писал в Twitter, что все под контролем. А уже через неделю был вынужден вернуться, потому что оказалось, что ничего не было под контролем. Вот этого ему не могут простить", – пояснил Ткаченко.

Впрочем, добавил он, причиной таких масштабных пожаров стала целая совокупность различных факторов.

"Юго-восточная часть Австралии – очень теплый регион, где в основном растут эвкалипты. А это очень воспламеняющиеся деревья. Пожары здесь каждый год, это не новость для австралийцев, – напомнил украинец. – Но обычно они под контролем. А в этот раз...".

"Большое количество факторов привела к этим пожарам. Дождей, например, на территории юго-восточной Австралии не было полгода. Температура в некоторых районах стала подниматься до +50. Плюс добавился сильный порывистый ветер примерно до 50-60 км/час. Также сообщается о 24 случаях, когда люди сознательно поджигали. По каким причинам – мне сложно сказать. Но есть 24 дела против поджигателей, которые сейчас рассматриваются", – сообщил он.