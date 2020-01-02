Нидерланды официально отказались от названия Голландия

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды».

С начала января текущего года Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства.

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Об этом сообщает радиостанция NOS, передает РБК.

В публикации отмечается, что с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды». Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отмечали в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

О решении об официальном отказе от названия Голландия в октябре сообщили в МИДе Нидерландов. «Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну», — отмечали там. Принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название Нидерланды планируют использовать в Олимпийских играх в Японии и конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме.

Северная и Южная Голландии — две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.