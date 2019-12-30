Суд признал виновной 19-летнюю британку, которая обвиняла 12 подростков в изнасиловании

Девушке грозит штраф и до 1 года лишения свободы.

Суд на Кипре признал 19-летнюю жительницу Великобритании, которая ранее заявила, что ее изнасиловали 12 израильских подростков в курортном городе Айя-Напа, виновной в нанесении вреда обществу.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на BBC.

Суд отложил вынесение окончательного приговора до 7 января. Девушке грозит штраф до 1 года лишения свободы. Однако ее адвокаты просят условный срок.

Также адвокаты сообщили, что в случае необходимости готовы обжаловать решение суда в Европейском суде по правам человека.

Читайте такжеСамым молодым миллиардером 2019 года стала 22-летняя Кайли Дженер

В июле по заявлению британки правоохранители задержали 12 подростков, но впоследствии отпустили их без предъявления обвинений. В конце концов девушка отозвала свой иск против подростков. Правоохранителям она объяснила, что была возмущена тем, что когда она занималась сексом с парнями, некоторые из них снимали процесс на видео.

Впоследствии девушка заявила, что правоохранители заставили ее отозвать иск, но в полиции опровергли эту информацию. Британку около месяца держали под стражей, в конце августа ее выпустили под залог, но запретили покидать Кипр.

Кипрский судья назвал это дело тревожным, поскольку из-за таких обвинений со стороны девушки у израильских подростков теперь подорвана репутация.