В Ирландии тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло (видео)

В надежде достать добычу, хищник несколько раз ударил лапами по преграде.

В Дублинском зоопарке в Ирландии тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.

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Видео инцидента опубликовал в своем Twitter-аккаунте отец ребенка @r0bc.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря, когда мужчина отвел своего сына в зоопарк. Ребенок встал спиной у вольера с тигром. В это время тигр с разгона бросился на мальчика, но наткнулся на стекло.

В надежде достать добычу, хищник несколько раз ударил лапами по преграде. Ребенок испуганно отпрянул от вольера. В результате инцидента никто не пострадал.

На ролике слышно, как отец смеется над произошедшим.

«Мой сын сегодня в меню в Дублинском зоопарке», - шутливо подписал он видео.

Пользователей сети впечатлили кадры - видео набрало больше 650 тысяч просмотров. Комментаторы оценили угрожающие размеры тигра и прочность стекла.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raarpic.twitter.com/stw2dHe93g — RobC (@r0bc) December 22, 2019

Как сообщал УНИН, в зоопарке Северной Каролины лев сбежал из клетки, в которую его поместили на время уборки, и напал на 22-летнюю стажерку, которая чистила вольер.