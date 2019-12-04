"Неуместные и преждевременные разговоры": Песков о возможных решениях глав «нормандской четверки»

По словам пресс-секретаря Путина, «нужно дождаться, когда «нормандская четверка» соберется в Париже, и только потом будет ясно к какому решению они придут».

В Кремле назвали неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий .

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«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник нам кажутся преждевременными и неуместными. Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда «нормандская четверка» соберется в Париже, и только потом будет ясно к какому решению они придут», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

*** Встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.