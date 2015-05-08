Консервативная партия Великобритании лидирует на выборах - экзит-поллы

Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзит-полла, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном получили 316 мест в новом парламенте, пишет ТАСС.

На втором месте идет Лейбористская партия, завоевавшая 239 депутатских мандатов. У Шотландской национальной партии 58 мест в Палате общин парламента нового созыва, у партии Либеральные демократы - 10 мест, у Независимой партии Соединенного Королевства - 2 места.

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В то же время количество мест, завоеванных консерваторами, намного превысило все проводившиеся на протяжении последних недель опросы общественного мнения, которые давали правящей партии около 280 депутатских мандатов.

Если эти результаты подтвердятся, то консерваторы теоретически смогут вновь, как и пять лет назад, создать коалицию с либеральными демократами.